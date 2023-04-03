Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині

У неділю, 2 квітня, у наслідок дій російських військових загинуло 6 мирних жителів Донеччини, щонайменше 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Учора росіяни у місті Костянтинівка убили 6 жителів та 9 поранили.
Також у Бахмуті троє мирних людей дістали уражень.
По одному постраждалому у містах Торецьк, Вугледар і селищі Калинівка.
Загалом 15 мирних жителів на Донеччині дістали поранення.
Встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха нині неможливо.
Загалом від початку повномасштабної війни РФ на Донеччині загинуло 1446 українців та 3336 поранених.
“Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!” – наголошує очільник області.