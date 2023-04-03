Кримінал

Росіяни убили 6 цивільних на Донеччині У неділю, 2 квітня, у наслідок дій російських військових загинуло 6 мирних жителів Донеччини, щонайменше 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Учора росіяни у місті Костянтинівка убили 6 жителів та 9 поранили. Також у Бахмуті троє мирних людей дістали уражень. По одному постраждалому у містах Торецьк, Вугледар і селищі Калинівка. Загалом 15 мирних жителів на Донеччині дістали поранення. Встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха нині неможливо. Загалом від початку повномасштабної війни РФ на Донеччині загинуло 1446 українців та 3336 поранених. “Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!” – наголошує очільник області. Поділитися:



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