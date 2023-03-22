Кримінал

Росіяни обстрілюють Запоріжжя

22 Березня 2023 12:00
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війна

У Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога.

“Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця”, – написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

“Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!” – закликали в ОВА.


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