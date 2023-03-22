У Запоріжжі сьогодні, 22 березня чули звуки вибухів, там наразі оголошена повітряна тривога.

“Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця”, – написав керівник ОП Андрій Єрмак.

Тим часом у Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

“Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!” – закликали в ОВА.