Кримінал

Росіяни “Калібрами” вдарили по Миколаєву: одна жінка поранена

17 Травня 2023 07:31
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війна

Російські війська близько 23-ї 16 травня вдарили двома ракетами «Калібр» по Миколаєву. Одна жінка зазнала поранень.

Як пише Генштаб ЗСУ, окупанти випустили по цивільній інфраструктурі Миколаєва два «Калібри».

Міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомляв про пожежі після вибухів. Згодом очільник області Віталій Кім уточнив, що займання сталося на відкритій території, пожежу локалізували. Кім заявляв про одну поранену жінку.

Унаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків частково зруйновано автосалон, торговельний центр та будівлі на об’єкті промислової інфраструктури. Усі пожежі загасили, повідомили в ДСНС.

Повітряну тривогу, під час якої стався удар, оголошували з 23:08 до 00:12.


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