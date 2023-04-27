Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців окупованих територій, якщо вони не хочуть ставати росіянами

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який передбачає депортацію з окупованих Москвою українських територій громадян України.

У документі сказано, що громадяни України, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

Окремий пункт указу Путіна стосується депортації тих, хто створює «загрозу національній безпеці Росії». Жителів, які виступають за «насильницьку зміну основ конституційного ладу» в Росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у «несанкціонованих» акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм вʼїзд до країни.