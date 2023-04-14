Працівник “Харквобленерго” підірвався на міні на Ізюмщині

14 квітня працівник “Харківобленерго” підірвався на міні поблизу села Степового Ізюмського району.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління рятувальників.

“Близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками “Харківобленерго”. Один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи”, — сказано у повідомленні.

Також 14 квітня в Ізюмі 29-річна жінка наступила на протипіхотну міну під час господарювання поряд з кіоском.

Поранених ушпиталили.