Поліція вилучила секретні документи, які російські окупанти кинули в Ізюмі на Харківщині

Поліцейські знайшли в деокупованому Ізюмі списки особового складу танкових бригад та секретне бойове розпорядження про вторгнення окупантів на територію України.

Про знайдені документи у поліції Харківщини повідомили 24 жовтня.

Серед виявлених речових доказів:

секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України,

топографічна карта Харківської області з маршрутом руху,

списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад,

документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Всі ці документи окупанти кинули у підвалі одного з ліцеїв, коли тікали від ЗСУ під час вересневого контрнаступу.

Усього силовики розшукали 13 мішків з документами. У поліції відкрили кримінальне провадження.