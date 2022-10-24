Кримінал

Поліція вилучила секретні документи, які російські окупанти кинули в Ізюмі на Харківщині

24 Жовтня 2022 17:20
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Поліцейські знайшли в деокупованому Ізюмі списки особового складу танкових бригад та секретне бойове розпорядження про вторгнення окупантів на територію України.

Про знайдені документи у поліції Харківщини повідомили 24 жовтня.

Серед виявлених речових доказів:

  • секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України,
  • топографічна карта Харківської області з маршрутом руху,
  • списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад,
  • документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

Всі ці документи окупанти кинули у підвалі одного з ліцеїв, коли тікали від ЗСУ під час вересневого контрнаступу.

Усього силовики розшукали 13 мішків з документами. У поліції відкрили кримінальне провадження.


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