Поліція вилучила секретні документи, які російські окупанти кинули в Ізюмі на Харківщині

Поліцейські знайшли в деокупованому Ізюмі списки особового складу танкових бригад та секретне бойове розпорядження про вторгнення окупантів на територію України.
Про знайдені документи у поліції Харківщини повідомили 24 жовтня.
Серед виявлених речових доказів:
- секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення на територію України,
- топографічна карта Харківської області з маршрутом руху,
- списки особового складу військовослужбовців ЗС РФ танкових бригад,
- документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.
Всі ці документи окупанти кинули у підвалі одного з ліцеїв, коли тікали від ЗСУ під час вересневого контрнаступу.
Усього силовики розшукали 13 мішків з документами. У поліції відкрили кримінальне провадження.
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