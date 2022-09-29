Поліція показала катівню-в’язницю в деокупованому Вовчанську

Правоохоронці виявили чергову катівню російських окупантів на території одного з підприємств у місті Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові рф утримували від 20 до 40 людей.

У приміщенні виявили інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.

На стінах катівні з нелюдськими умовами утримання зафіксовані дати перебування людей. Ба більше, хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Зараз на місці виявлення катівні працюють поліцейські разом із прокуратурою. Основне завдання — вилучення слідчої інформації та доказів учинення злочинів військовими рф.

Поліцейські працюють із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких окупанти незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

Правоохоронці відкрили справу за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.