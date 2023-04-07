Під обстрілами РФ перебували чотири райони Харківщини

Минулої доби, 6 квітня, війська РФ зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківщини. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Огірцеве, Вільхуватка, Дворічна та інші населені пункти.

Сьогодні, 7 квітня, зранку під обстрілами окупантів знову опинився Вовчанськ Чугуївського району.

Вчора внаслідок обстрілів с. Караїчне Вовчанської громади пошкоджено приватний житловий будинок, сталися пожежі.

Також внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Куп’янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, голова ОВА нагадав, що на території області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 11 га території та знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

«На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч російським загарбникам», – заявив Синєгубов.