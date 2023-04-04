Окупанти на Запоріжжі не допускають до посівної аграріїв без паспорта РФ, – ЦНС

Російські ставленики у тимчасово окупованій частині Запорізької області нарощують темпи примусової паспортизації населення та не допускають до посівної фермерів без громадянства РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за будь-яку ціну задовольнити Москву й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що частина населення, яка не виїхала з регіону або не була депортована все одно не погоджується отримувати паспорт ворога. Відтак окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких ускладнюють умови життя в Запоріжжі.

“Тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура”, – зазначили у ЦНС.