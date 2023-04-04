Кримінал

Окупанти на Запоріжжі не допускають до посівної аграріїв без паспорта РФ, – ЦНС

4 Квітня 2023 14:14
9
читать на русском →
окупація

Російські ставленики у тимчасово окупованій частині Запорізької області нарощують темпи примусової паспортизації населення та не допускають до посівної фермерів без громадянства РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Окупаційна адміністрація Запорізької області прагне за будь-яку ціну задовольнити Москву й наростити темпи примусової паспортизації в регіоні”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що частина населення, яка не виїхала з регіону або не була депортована все одно не погоджується отримувати паспорт ворога. Відтак окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких ускладнюють умови життя в Запоріжжі.

“Тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура”, – зазначили у ЦНС.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Квітня 2023 15:09
23

Колишній держсекретар працюватиме над наданням Україні винищувачів F-16
4 Квітня 2023 12:05
122

Столтенберг про ситуацію в Бахмуті: РФ намагається компенсувати кількістю якість
4 Квітня 2023 10:19
118

ДБР знайшло підпільний склад з краденими харчами для військових
4 Квітня 2023 09:52
49

Нові керовані бомби Росії застосовуються до 20 штук на добу на всій лінії фронту, – Ігнат
4 Квітня 2023 09:14
50

Росія хоче замінити “Вагнер” контрольованими ПВК, – британська розвідка
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки