Окупанти касетними снарядами вдарили по селищу на Донеччині: двоє загиблих

Російські війська близько 11-ї обстріляли смт Олексієво-Дружківка Донецької області. Внаслідок цього дві людини загинули.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни, за попередньою інформацією, касетними снарядами поцілили у житлові будинки. Піротехніки на місці влучання ще знешкоджують нерозірвані снаряди.

Крім загиблих, ще четверо людей зазнали поранень.

Нагадаємо, на Донеччині 5 квітня внаслідок обстрілів росіян загинули 4 цивільних, ще 11 — зазнали поранень. Обстріли окупантів в Українську пошкодили 5 будинків, у Бахмуті — багатоповерхівку, а в Костянтинівці — лікарню, центр обліку безпритульних, приватний та багатоквартирний будинки, крамницю та колишню кав’ярню.

Також зруйновано будівлю в Миколаївці, декілька будинків на двох вулицях Сіверська та лінію електропередач в Очеретинській громаді.