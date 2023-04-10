Кримінал

Окупанти атакували човен з людьми у Херсонській області

10 Квітня 2023 20:52
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війна

В понеділок, 10 квітня, російська армія атакувала човен з людьми у Херсонській області. Внаслідок цього двоє людей отримали важкі поранення.

Про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату.

“Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога”, – додав глава області.


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