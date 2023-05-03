Начальнику Одеського ТЦК загрожує до 12 років ув’язнення

За оперативними даними Держбюро розслідувань, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за винагороду давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших людей. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба органу.

Наразі посадовець відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних до оборудки.

Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо статків родини посадовця, які невідповідні заробітку, кажуть у пресслужбі.

Працівники Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.