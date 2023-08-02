НАБУ оголосило в розшук екснардепа Логвинського

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського. Він фігурує у так званій справі “Золотого мандарина”, повідомила пресслужба бюро.

Справа стосується виплати багатомільйонної компенсації на користь компанії “Золотий мандарин Ойл” за 41 000 тонн мазуту, який у 2000-х роках компанія передала на зберігання Київенерго і не змогла повернути.

За версією слідства, Логвинський придумав та протягом 2013-2016 роках реалізував схему, внаслідок якої борг приватної компанії довелося виплатити державі.

Логвинський був депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) від Народного фронту. У 2017-2018 роках був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи. Нині ексдепутат перебуває за кордоном.

НАБУ вважає, що Логвинський ввів в оману Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), надіславши заяву про стягнення з держбюджету 54,2 млн грн як невиплаченої заборгованості Київенерго за рішенням суду, яке начебто з 2009 року не виконувалося органами виконавчої служби.

За даними слідства, компанія насправді не вживала заходів для стягнення цієї заборгованості, а напередодні звернення до ЄСПЛ взагалі відступила права вимоги до Київенерго на користь іншої фірми, отримавши за це 54,2 млн грн. В заяві до Європейського суду цей факт приховали.

Далі колишній нардеп нібито домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду. На підставі цієї декларації “Золотий мандарин” отримав ще 54,2 млн грн, але цього разу вже з державного бюджету.

11 липня НАБУ повідомило Логвинському про підозру. Крім екснардепа, у справі фігурують ще шість осіб: колишній уповноважений Кабінету міністрів у справах ЄСПЛ (цю посаду обіймав Борис Бабин), колишня перша заступниця міністра юстиції (це була Наталія Бернацька), три людини з оточення колишнього народного депутата і бенефіціар приватної компанії.