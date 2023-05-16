Кримінал

На Закарпатті викрили нарколабораторію

16 Травня 2023 11:41
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наркотик

На Закарпатті впіймали злочинну банду, яка виготовляла особливо небезпечний наркотик та налагодила канал його розповсюдження по всій Україні.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

На території одного з населених пунктів Ужгородського району діяла підпільна нарколабораторія. Злочинці виготовляли психотропи та розсилали їх в різні куточки України  Наразі відомо, що до банди входили 14 осіб, серед яких – жителі Закарпаття, Київщини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Частина ділків працювала над забезпеченням товаром, інші ж виконували роль дилерів та збували наркотики роздрібним покупцям.

Для викриття злочинців було задіяно понад 200 правоохоронців. Вони провели у фігурантів понад пів сотні обшуків у 10 областях України. Знайшли та вилучили близько 30 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, сировину для їх виготовлення, устаткування для підпільної лабораторії та фасувальні пакети для відправки готових речовин. Вартість вилучених речовин на “чорному ринку” становить понад 45 млн грн.

Усі члени наркоугрупування, окрім 31-річного киянина, наразі перебувають під вартою. Відзначимо, що мешканцю столиці суд змінив запобіжний захід на заставу. Членів банди судитимуть відразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України.


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