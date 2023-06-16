На Київщині ракетним ударом пошкоджено приватні будинки

Унаслідок ракетної атаки російських військ вдень 16 червня на Київщині пошкоджено приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Про це повідомило МВС України.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що на місці почалась пожежа, там працює поліція, медики та ДСНС. За його даними, є постраждалі.

У Києві та Київській області була оголошено повітряна тривога, було чутно вибухи. Міський голова Києва повідомив, що вибули пролунали у Подільському районі столиці.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що, за попередніми даними, знищено: 6 аеробалістичних ракет «Кинджал», 6 крилатих ракет «Калібр», 2 розвідувальних БпЛА.