На Херсонщині автівка наїхала на міну: двоє загиблих, двоє важкопоранених

У Херсонській області автомобіль натрапив на російську міну. Через це двоє людей загинули, ще двоє — зазнали важких поранень.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Автівка наїхала на міну в полі у селі Іщенка Великоолександрівської громади. Поранених чоловіка та жінку в тяжкому стані доправили до лікарні. У них діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. За їхнє життя борються медики.

Як зазначає Херсонська ОВА, такі трагічні випадки свідчать про те, що люди часто нехтують забороною пересуватися територіями, де ще не працювали сапери. Адміністрація нагадує, що зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг та пустирі.