Кримінал

На четвертому блоці ЗАЕС відбувся витік води

11 Серпня 2023 10:01
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окупація, заес

Унаслідок виведення 4-го енергоблоку окупованої ЗАЕС у “гарячий” стан в порушення умов ліцензії та вимог “Енергоатома” стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий. Радіологічного викиду в довкілля не було.

Про це заявили в “Енергоатомі”.

“Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан “холодний зупин”.

Водночас протягом наступних трьох днів загарбники переведуть 6-й енергоблок ЗАЕС у “гарячий зупин”, що є черговим порушенням умов ліцензії та вимог “Енергоатома”, – йдеться у заяві держкомпанії.

“Некомпетентне нелегітимне “керівництво” ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу.

І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар’єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний”, – заявив президент “Енергоатома” Петро Котін.

За його словами, всі причетні до інциденту, хто продовжує виконувати накази “Росатома” та доводить до критичного стану обладнання всіх енергоблоків Запорізької АЕС, після деокупації станції будуть виявлені та притягнуті до відповідальності.

Котін додав, що високовольтну лінію зв‘язку 750 кВ відремонтували – і ЗАЕС була підключена до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.


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