Кримінал

Мінкульт поскаржився в поліцію через перешкоджання комісії в Лаврі

30 Березня 2023 16:09
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церква

Комісія з приймання-передачі державного майна національного заповідника “Києво-Печерська лавра” не змогла розпочати роботу, Мінкульт звернувся до поліції.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.

“Маємо констатувати, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” не змогла розпочати роботу сьогодні.

Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.

По факту перешкоджання роботи комісії було подано заяву в поліцію”, – повідомив Ткаченко.

Він зазначає, що брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога.

При цьому міністр запевнив, що комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.


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