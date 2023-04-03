“Міністру зв’язку днр” і його заступнику оголосили підозри

Служба безпеки України повідомила про підозри так званому міністру зв’язку “ДНР” та його заступнику, які допомагали ФСБ прослуховувати телефони мешканців тимчасово окупованого Донецька

Про це інформує СБУ.

Одним зі зловмисників є так званий міністр зв’язку “ДНР”. На цій посаді чоловік виконував завдання Росії щодо перелаштування телекомунікаційної галузі Донеччини за російськими стандартами. Зокрема, на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку він організовував запуск мобільної мережі “Фенікс”, що контролюється ФСБ.

Чоловік у подальшому допомагав загарбникам примусово перевести місцевих жителів на російську телефонну мережу. У такий спосіб ФСБ змогла отримати доступ до персональних даних абонентів і до інформації про їхній контент.

Другим зловмисником виявився “заступник директора унітарного підприємства “ДНР” оператора зв’язку “Фенікс”. Він допомагав ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання так званої мобільної компанії.

Крім доступу до інформації про контент абонентів, російська спецслужба за допомогою цього мобільного оператора також почала поширювати СМС-розсилки з дезінформацією про ситуацію на фронті. Також вона розповсюджує неправдиву інформацію про внутрішньополітичну обстановку в регіон.

Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Зараз вони обидва перебувають на тимчасово окупованій території України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.