Ексміністра охорони здоров’я Степанова підозрюють у міжнародній корупційній схемі

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” на суму понад 450 мільйони гривень.

Про це повідомляють НАБУ і САП.

Схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту. Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів.

За даними Центру протидії корупції, на організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП “Поліграфічний комбінат “Україна” з 2011 по 2016 роки.

Згідно інформації НАБУ, у 2013 році тодішній очільник “Україниу” придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через “потрібну” компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

Як повідомляє НАБУ, 21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП “Поліграфкомбінат Україна”, фізичній особі-пособнику злочину.

Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Зі свого боку, Естонія, в межах спільного розслідування, притягнула до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з “Поліграфкомбінату”. Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину.

Правоохоронцями Французької Республіки на цей час проводиться робота, спрямована на перевірку своїх громадян до цього злочину.

У НАБУ також відзначають роль Державної служби фінансового моніторингу України, яка допомогла відстежувати та аналізувати банківські транзакції.

Крім того, на початку 2022 року Кабмін підтримав ініціативу НАБУ, змінивши технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів “інтелектуальної праці” екскерівника “Поліграфкомбінату”.