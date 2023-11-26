Дерек Шовін живий. Новина про його смерть виявилася фейком

Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений за вбивство темношкірого Джорджа Флойда, як очікується, виживе після нанесених ножових поранень в американській в’язниці, передає агентство AP з посиланням на заяву представника офісу генерального прокурора штату Міннесота Браяна Еванса.

Раніше повідомлялося, що на Шовіна напередодні напали в американській в’язниці, а сьогодні він помер.

За даними джерел AP, Шовін отримав серйозні поранення, співробітники в’язниці надали йому першу допомогу та відправили до лікарні. Згідно з інформацією агентства, Шовін перебував у в’язниці загального режиму разом із 400 іншими ув’язненими.

“Ми отримали інформацію про те, що, як очікується, він виживе”, – заявив агентству Еванс.

Ненавмисне вбивство в соплі обдовбаного наркотиками афроамериканця Флойда, який до того ж чинив опір поліції, білим копом Шовіном 25 травня 2020 року спровокувало масові протести та заворушення на всій території США.