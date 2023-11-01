83-річного чоловіка підозрюють в розбещенні дітей у туристичному гуртку на Харківщині 

На Харківщині поліція затримала 83-річного чоловіка, якого підозрюють в розбещенні дітей у секції пішохідного туризму для школярів.

За сумісництвом цей чоловік працював двірником в навчальному закладі, повідомляє начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Виявилося, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат. Все це відбувалося на початку начального року 2021-2022. Тоді діти відмовилися ходити до гуртка. Але через страх та сором не назвали батькам справжні причини.

Історія виплила назовні лише коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі”, – пише Болвінов.

Дитина розповіла правоохоронцям, що під час занять керівник гуртка гладив руками її інтимні частини тіла.

Вона намагалася пручатися, вириватися, але підозрюваний завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження, та маскував розбещення під допомогу.

Також свідчення дали однокласниці дівчинки. Вони теж ходили до туристичного гуртка і всі наполягають: він робив це умисно.

Діти прибирали його руки від себе, відверто показували, що це їм неприємно.

Але чоловік вчиняв таке сексуальне насильство над шестикласницями не один раз і користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих, каже Болвінов.

“Найстрашніше те, що колектив ліцею, керівник гуртків, вчителі стали на бік свого колеги та дають йому найкращі характеристики. Слідчі довго працювали над тим, щоби підготувати підозру цьому керівнику дитячого гуртка.

Та врешті нам вдалося зібрати достатньо доказів, вже вручили повідомлення про підозру в сексуальному насильстві щодо неповнолітніх”, – додає поліціянт.

Підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зараз підозрюваний за рішенням слідчого судді перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

“Школа та дитячі гуртки – це місця, де наші діти мають почуватися в повній безпеці та бути максимально захищеними.

А всім батькам хочу наполегливо порадити – спілкуйтеся з дітьми, будуйте довіру та говоріть на такі теми. Дуже важливо вже з малого віку пояснювати, що ніхто не має права торкатися чи до чогось її змушувати, що це – неприпустимо”, – додає начальник ГУНП.