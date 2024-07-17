17 липня Укренерго посилить обмеження електроенергії через спеку

Через зростання споживання чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 діятимуть три черги.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

В компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення.

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

У пресслужбі також повідомили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке 16 липня виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

“17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття”, додали в Укренерго.