Суспільство

17 липня Укренерго посилить обмеження електроенергії через спеку
17 Липня 2024 11:42
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відключення, світло, Укренерго
Ілюстративне фото / Freepik

Через зростання споживання чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. 

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”. 

В компанії нагадали, що споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. 

Якщо застосовано більше трьох черг графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів. 

У пресслужбі також повідомили, що енергетики повернули в роботу обладнання, яке 16 липня виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень. 

“17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. За прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття”, додали в Укренерго. 


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