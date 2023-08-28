Економіка

14 мільярдів кубометрів газу вже накопичено до зимового періоду – Нафтогаз

28 Серпня 2023 14:15
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газ, Нафтогаз

Запаси в українських підземних сховищах газу на кінець серпня зросли до 14 мільярдів кубометрів.

Про це повідомив голова правління НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.

“Уже фактично досягли цифри 14 млрд куб. м. Запланована мета в обсязі 14,7 млрд куб. м (до початку опалювального сезону) буде виконана і навіть перевиконана”, – сказав він.

Очільник НАКу уточнив, що запланований обсяг газу передбачає можливість додаткових поставок газу генерації для вироблення електроенергії, а Україна планує пройти опалювальний сезон без імпорту газу.

Україна має в своєму розпорядженні 12 ПСГ загальною проєктною ємністю 31 млрд куб. м.

До осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр. планувалось накопичити 14,7 млрд куб. м.


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