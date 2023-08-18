Суспільство

12-річна дівчинка зазнавала сексуальнного насильства з боку засновника церкви

18 Серпня 2023 13:17
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поліція, церква

У Рівненській області 12-річна дівчинка постраждала від сексуального насильства з боку засновника церкви. 

Про те, що трапилося дівчина розповіла батьку, повідомляють в Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”. 

Наприкінці липня до Асоціації звернувся чоловік, який розповів що його дитина постраждала від дій сексуального характеру з боку невідомого йому чоловіка. 

Однак він не знав, як правильно вчинити, оскільки такі дії відбувались тривалий час та, за словами доньки, за її згоди. 

Чоловік звернувся до поліції. 

Після відкриття кримінального провадження, правоохоронці затримали 59–річного засновника релігійної організації. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування). 

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.


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