Звільнених із полону російських строковиків відправляють у військові частини

Солдатів строкової служби, які потрапили в полон у Курській області під час прориву ЗСУ, збираються повернути до військових частин після проведеного 14 вересня обміну військовополоненими, пише «Верстка» з посиланням на матір одного з обміняних Катерину.

За її словами, син зателефонував їй і сказав, що їх везуть до Москви, а потім очікують, що їх повернуть до військової частини в Клинцях у Брянській області, яка межує з Україною, – до неї було прикріплено багато строковиків, раніше взятих у полон.

«Подзвонив і сказав, що їдуть до Москви. Нікого не відпускають. Далі будуть дослужувати, як і всі інші 115 [строковиків, обміняних 24 серпня]. Далі служити. Де служили в Клинцях, туди і поїхали всі, дослужувати. Хто їх куди буде відправляти? Де вони прикріплені, там і служитимуть далі», – сказала Катерина.