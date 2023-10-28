Зупинено роботу найбільших інтернет-провайдерів у Криму

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив повідомлення про кібератак на кримських інтернет-провайдерів. За його словами, IT-Армія України змогла “зупинити роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів” на анексованих РФ українських територіях.

«Під кіберудар потрапили компанії «Кримтелеком», «Міранда-медіа» та «МірТелеком»…Боротьба у кіберпросторі триває. ІТ-армія збільшує міць і готується до наступних операцій», – написав Федоров у своєму телеграм-каналі.

Напередодні російська влада Криму заявила про «масову зовнішню кібератаку» на кримських провайдерів інтернету.

Кримський мобільний оператор та інтернет-провайдер «Міранда-медіа» стверджував, що ця атака є «безпрецедентною». Як повідомляє російське видання «Вісті Крим», відмічалася тимчасова недоступність послуг «Міранда-медіа», «Кримтелекому» та «Міртелекому».