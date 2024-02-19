Суспільство

ЗСУ знищили за добу 1290 окупантів та літак, – Генштаб

19 Лютого 2024 08:14
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війна
Російські окупанти / Фото: Getty Images

Станом на ранок 19 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 403 720 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1290 військових.

  • танків — 6498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 12232 (+34) од,
  • артилерійських систем — 9733 (+24) од,
  • РСЗВ — 986 (+2) од,
  • засоби ППО — 674 (+0) од,
  • літаків — 336 (+1) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7460 (+11),
  • крилаті ракети — 1898 (+0),
  • кораблі /катери — 25 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12767 (+31) од,
  • спеціальна техніка — 1545 (+5).

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