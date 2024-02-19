Суспільство

ЗСУ знищили за добу 1290 окупантів та літак, – Генштаб Російські окупанти / Фото: Getty Images Станом на ранок 19 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 403 720 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1290 військових. танків — 6498 (+11) од,

бойових броньованих машин — 12232 (+34) од,

артилерійських систем — 9733 (+24) од,

РСЗВ — 986 (+2) од,

засоби ППО — 674 (+0) од,

літаків — 336 (+1) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7460 (+11),

крилаті ракети — 1898 (+0),

кораблі /катери — 25 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 12767 (+31) од,

спеціальна техніка — 1545 (+5).



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