ЗСУ знищили за добу 1290 окупантів та літак, – Генштаб

Станом на ранок 19 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 403 720 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1290 військових.
- танків — 6498 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12232 (+34) од,
- артилерійських систем — 9733 (+24) од,
- РСЗВ — 986 (+2) од,
- засоби ППО — 674 (+0) од,
- літаків — 336 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7460 (+11),
- крилаті ракети — 1898 (+0),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12767 (+31) од,
- спеціальна техніка — 1545 (+5).