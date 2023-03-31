Політика

ЗСУ знищили щонаймеше 6 рідкісних радіолокаційних комплексів противника

31 Березня 2023 10:18
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розвідка британії

Українські сили 23 березня оприлюднили футаж російського протибатарейного радара «ЗООПАРК-1М», який ліквідували в Донецькій зоні. Загалом, Росія втратила щонайменше шість радіолакційних комплексів і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість залишилася в Україні.

Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомляє у щоденному огляді.

Як зазначають у розвідці, таких систем порівняно небагато, але вони мають помітний вплив на полі бою. Зокрема, дозволяють командирам швидко знаходити та вражати ворожу артилерію.

“Однак, оскільки вони мають активний електромагнітний підпис, вони вразливі до виявлення та знищення. Росія втратила щонайменше шість ZOOPARK-1M і, ймовірно, лише дуже обмежена кількість залишилася в Україні”, – йдеться у звіті.

В огляді також йдеться, що відновлення парку контрбатарейних радарів, ймовірно, є ключовим пріоритетом для обох сторін, але Росія, ймовірно, матиме труднощі, оскільки системи залежать від поставок високотехнологічної електроніки, які були перервані санкціями.


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ЗСУ знищили щонаймеше 6 рідкісних радіолокаційних комплексів противника
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