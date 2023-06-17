ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 12 крилатих ракет

Минулої доби ЗСУ ліквідували 670 окупантів, знищили 12 танків, 12 крилатих ракет, 23 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи та 3 РСЗВ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3977 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,

артилерійських систем – 3834 (+22) од,

РСЗВ – 609 (+3) од,

засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 302 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),

крилаті ракети ‒ 1211 (+12),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 520 (+1).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.