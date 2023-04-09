ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 13 артилерійських систем

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, 4 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 14 БПЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки.

За даними Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3636 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,

артилерійських систем – 2740 (+13) од,

РСЗВ – 533 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Дані уточнюються.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.