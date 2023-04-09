ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 13 артилерійських систем

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, 4 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 14 БПЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки.
За даними Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
- артилерійських систем – 2740 (+13) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 309 (+5).
Дані уточнюються.
Також, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.