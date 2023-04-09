Суспільство

ЗСУ знищили майже 500 окупантів та 13 артилерійських систем

9 Квітня 2023 10:07
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зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 470 окупантів, 4 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 14 БПЛА, 3 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та 5 одиниць спеціальної техніки.

За даними Генштаба ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 178150 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3636 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2740 (+13) од,
  • РСЗВ – 533 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 309 (+5).

Дані уточнюються.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.


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