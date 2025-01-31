ЗСУ знешкодили 1670 окупантів разом із танками та іншою технікою: втрати РФ за добу

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім – по інших важливих цілях противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1670 солдатів.

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