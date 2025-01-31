Суспільство

ЗСУ знешкодили 1670 окупантів разом із танками та іншою технікою: втрати РФ за добу
31 Січня 2025 08:28
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Знищена російська техніка / Фото ілюстративне: Радіо Свобода
Знищена російська техніка / Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу, три удари по пунктах управління, два удари по засобах ППО та сім – по інших важливих цілях противника. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1670 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

  • 3 танки;
  • 17 бойових броньованих машин;
  • 33 артилерійські системи;
  • 1 реактивну систему залпового вогню;
  • 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 101 автомобіль;
  • 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

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