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ЗСУ вперше застосували одну з систем ППО проєкту FrankenSAM

17 Січня 2024 15:15
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Українські військові у ніч проти 17 січня вперше застосували систему протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM. Вдалося збити безпілотник типу Shahed.

Про це розповів очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на брифінгу Українського дому в Давосі.

Так, військові уразили дрон на відстані 9 кілометрів. Зазначимо, що загалом уночі над Україною збили 19 з 20 ударних безпілотників.

За словами Камишіна, наразі у межах FrankenSAM напрацювали 5 проєктів. Всі ці системи вже розгорнули «на полі битві».

Проєкт FrankenSAM є гібридною системою ППО. Фактично це різні зенітні-ракетні комплекси:

  • радянський ЗРК “Бук” з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow;
  • ракети “повітря – повітря” AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС;
  • ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Ще в жовтні 2023 року в Пентагоні стверджували про успішні випробування цієї системи.


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