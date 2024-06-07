ЗСУ вперше отримають хімічні грілки українського виробника

Вперше вітчизняний виробник буде постачати хімічні грілки для Збройних сил. Раніше їх закуповували в китайських виробників.

Про це повідомляє Міноборони України.

“Україна витрачає десятки мільярдів гривень на закупівлю тилового майна для військових. Ці гроші можуть працювати не лише на посилення обороноздатності України, а й на її економіку. Закупівля всього необхідного для ЗСУ в українських виробників – це додаткові інвестиції, податки, робочі місця, які украй необхідні під час війни”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков

Відтак, наразі одна хімічна грілка коштує державі на 51,4% дешевше, а загальна економія на цій закупівлі склала приблизно 12,5 млн грн.