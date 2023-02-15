ЗСУ відстежують маневри ворога на Харківському напрямку

Українські захисники не виключають, що війська РФ можуть знову піти у наступ на Харків та Куп’янськ. Військові відстежують маневри окупантів на цьому напрямку, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Вони намагаються там (у напрямку Куп’янська) контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа з лиманським напрямком”, – наголосив Череватий.

За його словами, Харківська область готова до можливих дій окупантів.

“Теоретично вони можуть здійснити такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас у полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область напоготові, там є підрозділи, загартовані в боях, які зустрінуть ворога”, – додав він.

Між тім, так званий “голова тимчасової цивільної адміністрації Харківської області” Віталій Ганчев заявив, що всі населені пункти Харківської області, які були під контролем Росії до вересня, зараз планомірно “звільнятимуть”.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що російські окупаційні війська можуть розпочати новий наступ на Харківську та Запорізьку області.