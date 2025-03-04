Суспільство

ЗСУ вдарили по тренувальному полігону росіян на Херсонщині: втрати значні (відео)
4 Березня 2025 21:17
Кадри з безпілотника / Скриншот
Кадри з безпілотника / Скриншот

Збройні сили України завдали удару по одному з тренувальних полігонів, розташованому на Херсонщині. Повідомляється про значні втрати серед особового складу загарбників.

Відео опубліковано в Telegram 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ.

За інформацією військових, удар було завдано по скупченню ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку. Операцію провели оператори 14-го окремого полку БпАК у взаємодії з ОСУВ “Таврія”.

“Помста настигла росіян. У результаті ураження касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 окупантів”, – зазначили військові.


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