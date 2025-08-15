        Суспільство

        ЗСУ вдарили по морському порту “Оля” в Астраханській області РФ: Генштаб повідомив деталі

        Галина Шподарева
        15 Серпня 2025 07:53
        
        Порт "Оля" в Астраханській області / Фото ілюстративне: mtpo.ru
        Порт "Оля" в Астраханській області / Фото ілюстративне: mtpo.ru

        14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля”, розташованого в Астраханській області РФ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Морський порт Оля Росія використовує як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

        За наявною інформацією, було уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

        Результати ураження уточнюються.


