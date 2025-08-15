ЗСУ вдарили по морському порту “Оля” в Астраханській області РФ: Генштаб повідомив деталі

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля”, розташованого в Астраханській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Морський порт Оля Росія використовує як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, було уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану.

Результати ураження уточнюються.