Суспільство

ЗСУ уразили новітню російську станцію зв’язку
13 Червня 2024 09:37
зсу
Ілюстративне фото / hromadske

Вперше в історії війни Сили спеціальних операцій Збройних Сил України уразили новітню російську станцію зв’язку.

Про це повідомляє командування Сил спецоперацій у Фейсбуці.

“Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ”, — йдеться у повідомленні.

Відомо, що російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах.

Повідомляється, що по цілі завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

“У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів”, — зазначили у ССО.

За даними військових, ця станція Р-416ГМ – перша, що уражена українськими військовими за час війни.


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