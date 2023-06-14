ЗСУ: Росія намагається стримати український наступ під Бердянськом

Росіяни намагаються стримати наступ українських сил в районі Бердянська, а також і далі намагаються захопити Мар’їнку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Він зазначив, що зараз Сили оборони продовжують протистояти штурмам російських військ на Авдіївському напрямку. На Бердянському напрямку росіяни ведуть активну оборону, намагаючись знівелювати наступальні дії українських підрозділів.

Загалом, за його словами, протягом минулої доби армія РФ 20 разів атакувала українські позиції на Таврійському напрямку і здійснила 559 обстрілів.

“Російські окупанти продовжують штурмові дії з метою захоплення Мар’їнки та створення умов щодо охоплення Авдіївки. Противник штурмував із завданням оволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону, наступав штурмовими групами. У місті Мар’їнка наші захисники відбили всі ворожі атаки”, – повідомив Шершень.

Втрати росіян на Таврійському напрямку за минулу добу вбитими, пораненими та полоненими склали 350 окупантів. Семеро із них потрапили в полон.