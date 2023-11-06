ЗСУ просунулися на трьох напрямках — ISW

Українські війська продовжили контрнаступ поблизу Бахмута та досягли успіхів на Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового у Запорізькій області, а також на лівому березі Херсонщини поблизу Підстепного та в Кринках.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі.