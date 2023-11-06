Суспільство

ЗСУ просунулися на трьох напрямках — ISW

6 Листопада 2023 07:28
читать на русском →
зсу

Українські війська продовжили контрнаступ поблизу Бахмута та досягли успіхів на Запоріжжі й лівобережжі Херсонщини.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового у Запорізькій області, а також на лівому березі Херсонщини поблизу Підстепного та в Кринках.

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Листопада 2023 10:53

СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по залізниці на Вінничині
6 Листопада 2023 08:40

Сили ППО вночі знищили одну ракету та 15 “Шахедів” 
6 Листопада 2023 07:48

Ворог здійснив атаку на  південь “Шахедами” та чотирма типами ракет
5 Листопада 2023 20:36

Надходять повідомлення про потужний вибух на складі БК під Маріуполем
5 Листопада 2023 20:11

Фотофакт: Північне сяйво над Україною
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки