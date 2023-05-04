ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: “Потенціал ворога виснажується”

Впродовж доби під Бахмутом Росія втратила ще 133 своїх військових, а ще 176 отримали поранення, розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Бахмут на сьогодні – це головна ціль ворога, зосередження всіх його атакуючих зусиль. За цю добу 19 разів він атакував наші позиції на цьому напрямку, 229 разів обстріляв різними системами і калібрами ствольної і реактивної артилерії наші позиції, 2 авіанальоти здійснив. Також було знищено станцію радіоелектронної боротьби «Житель» і дві станції «Стриж», дві самохідні установки ворога, дві гармати-гаубиці, БМП і вісім польових складів боєкомплектів», – поінформував речник.

Череватий наголосив, що «ворог має запаси, проте з кожним днем українські захисники роблять все, щоб цей запас зменшити». Також, за його словами, «використання застарілої техніки типу БМП-1 чи БТР-60, танків Т-62 свідчить про те, що потенціал ворога виснажується».

Череватий висловив сподівання, що спроби армії РФ взяти Бахмут до 9 травня «будуть нівельовані героїчною боротьбою українських захисників».

«Навіть якщо стратегічно дивитись, це вже виглядає дещо кумедно, коли для такої найбільшої країни світу головним трофеєм на 9 травня буде взяття райцентру», – зазначив він.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.