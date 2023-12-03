ЗСУ підтвердили справжність відео з розстрілом українських солдатів

Стратком ВСУ назвав справжнім відеозапис, на якому російські солдати розстріляли двох військовослужбовців, які здавалися в полон.

За інформацією українського OSINT-проекту DeepState, це сталося на Авдіївському напрямку. «Окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ і натрапили на бліндаж із нашими захисниками. Бійці ЗСУ змушені були здатися, тому що у них не вистачало БК», – пише DeepState.

На відеозаписі видно, що кілька людей тримають вхід до бліндажу під прицілом автоматів. Звідти виходить із піднятими руками один військовий і лягає на землю. Слідом за ним з піднятими руками виходить другий, після чого по обом відкривають вогонь.

Біля Степового розстріляно двох українських солдат, які здавалися в полон. pic.twitter.com/Vob9BR1fn2 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) December 2, 2023

Стратком ЗСУ заявляє, що Росія вкотре порушила закони та звичаї війни, а також норми міжнародного права.

Представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун сказав, що докази скоєного злочину будуть передані до міжнародних організацій, які займаються розслідуванням військових злочинів.