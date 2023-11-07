ЗСУ ліквідували трьох штабних офіцерів-десантників РФ

Українські військові ліквідували трьох штабних офіцерів повітрянодесантних військ Росії.

Російських офіцерів знищили ударом на початку листопада. Ім’я загиблих офіцерів стало відомо лише зараз.

Імовірно, вони загинули під час удару по місцю скупчення окупантів та їхньої техніки на Арабатській стрілці на Херсонщині. Тоді 1 листопада ракети поцілили у дві бази відпочинку – пансіонат “Юний” і “Блакитне полум’я” в селі Стрілковому.

Ці будівлі захопили російські окупанти та зробили з них місце базування своїх військових.

Згідно з фотографією з проводів ліквідованих російських офіцерів загинули:

Оперативний черговий – заступник начальника центру управління Командування Повітряно-десантних військ полковник Добряков Вадим Вікторович;

Начальник відділу (планування вогневого ураження противника) оперативного управління штабу Повітряно-десантних військ полковник Коблов Олексій Миколайович;

Оперативний черговий – заступник начальника центру управління Командування Повітряно-десантних військ полковник Галкін Олександр Миколайович.

Відомо, що Коблов Олексій брав участь у війни проти Грузії в Абхазії та операціях на Північному Кавказі.