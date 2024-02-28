ЗСУ ймовірно знову вдарили по військових РФ під час їхнього шикування

Російські пабліки та колаборант Олег Царьов скаржаться, що ЗСУ знову вдарили по російських окупантах під час їхнього нагородження в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

«Говорять про чергове нагородження перед строєм і про черговий удар ракетами РСЗВ HIMARS по наших військовослужбовцях і про подальші втрати. Нічого не вчаться», — написав Царьов.

Російські пропагандистські пабліки повідомляють, що удару було завдано в понеділок, 27 лютого, приблизно о 19:00 по місцю збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 30926, Владивосток) в Оленівці.

«Командування проводило шикування на честь нагородження окремих військовослужбовців бригади, які відзначилися в СВО. Удар було завдано двома ракетами РСЗВ HIMARS. Унаслідок удару 19 військовослужбовців бригади загинуло, ще 12 дістали поранення», — стверджують так звані «Z-воєнкори».