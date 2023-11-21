Зросло число загиблих і постраждалих у Селидовому

Число загиблих внаслідок нічного російського удару по місту Селидове на Донеччині зросло до двох, поранених – до восьми, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз. Раніше повідомляли про одного загиблого і шістьох поранених.

«Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільних і нищити цивільну інфраструктуру – цього разу удар прийшовся по лікарні у Селидовому і по шахті у передмісті. Серед жертв цієї атаки одна людина загинула у лікарні і одна – на території шахти», – повідомив він.

За словами Мороза, внаслідок удару по шахті пошкоджені сім будівель, 14 легкових автомобілів і п’ять автобусів, у лікарні частково зруйновані поліклініка, інфекційне і приймальне відділення.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни.

У прокуратурі уточнили, що російська армія вдарила по Селидовому, ймовірно, з ракетного комплексу С-300.