Кримінал

Зранку російські війська обстріляли Куп’янськ: три людини поранено

22 Жовтня 2023 10:39
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куп'янськ

Обстріл Куп’янська стався сьогодні вранці. РФ поцілила у житлові будинки, зазнали поранення троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості”, – повідомив керівник ОВА.

За інформацією обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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Зранку російські війська обстріляли Куп’янськ: три людини поранено
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