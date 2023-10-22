Зранку російські війська обстріляли Куп’янськ: три людини поранено

Обстріл Куп’янська стався сьогодні вранці. РФ поцілила у житлові будинки, зазнали поранення троє людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості”, – повідомив керівник ОВА.

За інформацією обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).