Зранку окупанти вдарили по трьох селах на Херсонщині: є поранені 

13 серпня армія рф обстріляла селище Зимівник і села Садове та Тягинка Херсонської області, в результаті п’ять жителів було поранено.

Про це повідомила у Фейсбуці Херсонська обласна прокуратура.

«Вранці 13 серпня окупанти обстріляли Зимівник, Садове та Тягинку. П’ятеро цивільних отримали травми та поранення, серед них іноземець», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, ввечері 12 серпня та вночі російські війська обстрілювали Херсон, застосувавши артилерійську зброю та дрони.

Внаслідок обстрілу від отриманих поранень у лікарні померла 25-річна жінка. Її малолітній доньці медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Медики надали допомогу ще двом постраждалим — 35-річній жінці та 61-річному чоловіку.

Гостру реакцію на стрес діагностували у 70-річної жінки та 7-річної дівчинки, які потрапили під обстріл.

В Антонівці через скидання вибухівки з дрона поранення отримав 70-річний чоловік.

Зазначається, що за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).