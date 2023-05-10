Знайдені у Польщі уламки належать російській ракеті – Інститут ВПС

Знайдені наприкінці квітня уламки на півночі Польщі у місті Бидґощ, найімовірніше, є від російської Х-55, які окупаційні війська запускають по Україні.

Це попередньо встановив Технологічний інституту Військово-повітряних сил, передає Rzeczpospolita.

Зазначається, що спеціалісти цього Інституту працюють над висновком для польської прокуратури, яка наразі веде розслідування щодо падіння ракети. Крилата ракета, швидше за все, прилетіла з-за східного кордону Польщі. В експертизі наголошується, що польська армія не має таких ракет.

“Якщо інформація про те, що під Бидґощем знайшли ракету X-55, підтвердиться, це означає, що, швидше за все, це ракета, яка випущена російським військовим літаком під час однієї з атак на Україну, яка прилетіла до Польщі з-за східного кордону і залетіла над нашою країною кілька сотень кілометрів”, – пишуть польські ЗМІ.