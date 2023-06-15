ЗМІ: Зеленський вирішив зняти Кличка

За даними ZN.UA, учора на Банковій під час наради під керівництвом заступника голови ОПУ Олексія Кулеби обговорювалося питання ухвалення президентом рішення про зняття з посади голови КМДА Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок чого обидві посади може обійняти одна довірена особа президента.

Основний кандидат на посаду — ексглава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, якого Україна запропонувала Казахстану прийняти послом, але отримала відмову. Другий кандидат – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

Саме Камишин за дорученням президента очолював комісію з перевірки ситуації з бомбосховищами у столиці після того, як 1 червня під зачиненими дверима укриття у Деснянському районі столиці загинули люди.

“За результатами перевірки 4655 укриттів Києва, вільний доступ у місті є лише до 44% укриттів. Доступ до ще 21% може бути забезпечений протягом п’яти хвилин, тобто їх відкривають чергові після початку тривоги”, — заявив Камишин.

“Відповідатимуть усі, реакція буде тверда… Нам Росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще й внутрішні… Сказав би так: може бути нокаут”, — заявив президент у день трагедії і, схоже, має намір стримати своє слово.

Ба більше, за результатами перевірок у Києві та інших областях можуть бути зняті не лише Кличко та Попко, а й майже всі голови районних державних адміністрацій столиці, плюс — низка голів обласних військових адміністрацій та їхніх заступників.