ЗМІ: У Тулі стався потужний вибух у районі заводу, що виробляє ЗПРК “Панцир-С”

Міноборони РФ відзвітувало про атаку безпілотників на територію Росії в ніч із 20 на 21 січня.

Так, відомство стверджує, що засоби ППО збили один дрон у небі над Смоленською областю і один – у небі над Тульською областю о 23:50 за московським часом. Пізніше було опубліковано інформацію, згідно з якою о 1:30 за Москвою ще три безпілотники збили в Смоленській області.

Міноборони не згадує Ленінградську область, проте відомо, що там дрони атакували портовий термінал в Усть-Лузі. Уночі в адміністрації міста повідомили про горіння двох цистерн із 17 і про спроби пожежників запобігти поширенню полум’я на інші.

Два дрони атакували термінал приблизно о 3:20 ночі. У цей час там перебували судна, які прибули з Бельгії, Оману та Лівії. За повідомленням губернатора Ленобласті Олександра Дрозденка, постраждалих унаслідок загоряння немає.

В Усть-Лузі розташований завод компанії “Новатек”, який переробляє стабільний газовий конденсат на легку і важку нафту, гас, дизельну фракцію і мазут. Потім готову продукцію відвантажують покупцям у порту.

За інформацією Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ” в Тулі було збито не всі безпілотники. Зазначається потужний вибух і пожежа в Пролетарському районі міста, де розташований завод “Щегловський вал”, на ньому виробляють, зокрема, ЗПРК “Панцир-С”.